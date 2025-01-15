19 yıllık kadın cinayetinde sır perdesi aralanıyor: Katil zanlısı İstanbul'da yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 19 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi olduğu iddiasıyla İstanbul'da yakalanan 1 kişi adliyeye sevk edildi.

19 yıllık kadın cinayetinde sır perdesi aralanıyor: Katil zanlısı İstanbul'da yakalandı
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AA
Yayınlanma: 15.01.2025 - 15:43

Önceki gün, Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesinde turizm işletmeciliği yapan ve 2006 yılında kaybolan Zekiye Aydın'ın cesedinin yerini bildiğini katıldığı bir televizyon programında anlatan S.Ö, İstanbul'da Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince gözaltına alındı.

Sorgusunda şüphelinin, cesedin Edirne'nin Keşan ilçesindeki arazide bulunduğunu belirtmesi üzerine 1 kilometrelik alanda arama çalışması yapıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen S.Ö, ifadesinin ardından adliye sevk edildi.


Etiketler: #çanakkale

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