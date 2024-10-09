Konya'da kadın katiline 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis

Konya'da 8 yıllık eşini silahla öldüren Hüseyin A. isimli erkek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Konya'da kadın katiline 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis
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AA
Yayınlanma: 09.10.2024 - 17:40

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, 3 çocuğunun annesi, 8 yıllık eşini silahla öldüren sanığa "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin A. ile maktul Zeliha A'nın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

'PİŞMANIM' BAHANESİ

Mahkeme heyetinin kararı öncesi son sözleri sorulan sanık Hüseyin A, "Pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Sanığın cezasına herhangi bir indirim uygulanmadı.

NE OLMUŞTU?

Cihanbeyli ilçesi İnsuyu Mahallesi'nde, 31 Ağustos 2023'te, Hüseyin A, 8 yıllık eşi olan 3 çocuğunun annesi Zeliha A'yı otomobilin önünde bıçaklayıp silahla öldürdükten sonra polis ekiplerine teslim olmuştu.

Hüseyin A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, 1,5, 3 ve 6 yaşlarındaki çocuklar devlet korumasına alınmıştı.

Çocuklar, maktul Zeliha A'nın ailesine teslim edilmiş ve psikolojik destek verilmişti.


Etiketler: #Ağır Ceza Mahkemesi #konya

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