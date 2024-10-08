Konya'da organize suç örgütüne operasyon: 17 şüpheli yakalandı

Konya'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.

Konya'da organize suç örgütüne operasyon: 17 şüpheli yakalandı
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AA
Yayınlanma: 08.10.2024 - 12:22

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, tespit edilen organize suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 17 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 58 uyuşturucu hap, 2 kök Hint keneviri, çek ve senetler ile çeşitli kesici aletler ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


Etiketler: #Konya Cumhuriyet Başsavcılığı #konya

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