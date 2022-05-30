Konya'da kargoya verilen çorap kutuları arasında 60 tabanca ele geçirildi: 4 kişiye gözaltı
Konya'da kargoya verilen çorap kutuları arasında 60 tabanca, 80 şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte çeşitli lojistik firmalar aracılığıyla farklı kentlere silah gönderileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekiplerce düzenlenen operasyonda, kargoya verilen çorapların içerisinde bulunduğu kutularda, Adana'ya gönderilmek üzere 30 tabanca, 30 şarjör, İzmir'e gönderilmek üzere 20 tabanca ve 40 şarjör, Antalya'ya gönderilmek üzere 10 tabanca ve 10 şarjör ele geçirildi.
Ekipler olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Video Haberler
- 'Fıstıklı baklava üretmeyeceğiz'
- Silivri'de bıçaklı kavga: Baba ve oğlu yaralandı
- Toplu taşımada maskesiz ilk gün
- Afrikalı işçiler bu yıl da çay hasadında
- Antalya'da kuş dostu veteriner
- Köpeği ezip yoluna devam etti
- Ticari araç iş yerinin kepengini yıktı:1 yaralı
- Öğrenci servisi ile TIR çarpıştı: 2’si ağır 11 yaralı
- Parkta yoga CİMER'e şikayet edildi!
- Aleyna Tilki hastanelik oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- 7 yaşındaki Elif'i MR'da yaktılar!
- 8 soru 8 kötü haber
- 'AKP yüzde 30’un altına nasıl düşmüyor?'
- Atatürk’ü hedef alan Demirkan yine sahnede
- İşte AKP'nin son planı!
- ABB'den 'Selahattin Demirtaş' açıklaması
- İmamoğlu ve CHP'li belediyelere davet yok
- Afyonkarahisar'da otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var
- Özdağ'dan 'hayırlı olsun' paylaşımı
- Dikkat çeken Kılıçdaroğlu ayrıntısı!