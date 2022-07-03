Konya'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Konya’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin koca, kazaya dair açıklamada bulundu.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Konya-Isparta karayolunun 55. kilometresinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Beyşehir istikametinden Konya’ya giden D.Ç. idaresindeki 35 BDP 313 plakalı Peugeot marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen, K.A. idaresindeki 06 BCA 401 plakalı Nissan marka otomobil ile çarpıştı.
Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik tedbirleri alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekipleri de hurdaya dönen araçlarda sıkışan yaralıları kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrollerde, 06 plakalı otomobilde bulunan Muammer Tan, Veli Büyükaydın, Sait Belgemen, Şeval Karabulut ve Nisa Nur Karabulut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada aynı araçta bulunan D.Ç. ve A.B. ile 35 plakalı araçta bulunan K.A. ve E.C.A. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Konya Şehir ve Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Cenazeler ise otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA
Kaza sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, “Bugün Konya Beyşehir'de iki aracın çarpışması sonucu ağır bir kaza yaşandı. İlk ambulansımız olay yerine birkaç dakika içinde ulaşmasına rağmen 5 kişi maalesef hayatını kaybetmişti. Kazada 4 yaralımız var. Tedavileri devam ediyor. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor; yaralılara ve Konya'mız halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.
Bugün Konya Beyşehir’de iki aracın çarpışması sonucu ağır bir kaza yaşandı. İlk ambulansımız olay yerine birkaç dakika içinde ulaşmasına rağmen 5 kişi maalesef hayatını kaybetmişti. Kazada 4 yaralımız var. Tedavileri devam ediyor.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 3, 2022
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