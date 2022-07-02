Zeynep Altıok ile Eren Aysan'dan şiir: Sivas Katliamı'nda 'yitirdiklerimizi anıyoruz'

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 16:17

Sivas Katliamı’nda yaşamını yitiren şair Metin Altıok ile şair Behçet Aysan’ın kızları Zeynep Altıok ile Eren Aysan, katliamın 29. yıldönümü nedeniyle “Yitirdiklerimizi anıyoruz” diyerek bir şiir kaleme aldı.

Altıok ve Aysan’ın kaleme aldıkları şiir şöyle:

“2 Temmuz’da durdu hayat saatimiz

Çığlığımız bir otelin yanmış pervazına sıkıştı

‘Sesimiz sağır bir handa duvarlara çarpa çarpa’ yankılandı yıllarca

Adalet isteğimizi ‘güz kuşlarının uçup gittiği denizlere taşıdı’

Düştük öldürümlerin, acıların peşine

Şimdi talan edilmiş günlerin ortasında

İnatla bekliyoruz sesimizi bir gün göğe işleyecek olan kırlangıç sağnağını

O zaman ne nöbetçi kalacak ne dar kapı

Limon ağaçlarının arasında bir yol

Bize yeniden duyumsatacak

Bu güzelim memlekette kardeşliğin şarkısını

Yitirdiklerimizi anıyoruz.