Zeynep Altıok ile Eren Aysan'dan şiir: Sivas Katliamı'nda 'yitirdiklerimizi anıyoruz'
Zeynep Altıok ile Eren Aysan, Sivas Katliamı'nda yaşamını yitirenler için bir şiir kaleme aldı.
Sivas Katliamı’nda yaşamını yitiren şair Metin Altıok ile şair Behçet Aysan’ın kızları Zeynep Altıok ile Eren Aysan, katliamın 29. yıldönümü nedeniyle “Yitirdiklerimizi anıyoruz” diyerek bir şiir kaleme aldı.
Altıok ve Aysan’ın kaleme aldıkları şiir şöyle:
“2 Temmuz’da durdu hayat saatimiz
Çığlığımız bir otelin yanmış pervazına sıkıştı
‘Sesimiz sağır bir handa duvarlara çarpa çarpa’ yankılandı yıllarca
Adalet isteğimizi ‘güz kuşlarının uçup gittiği denizlere taşıdı’
Düştük öldürümlerin, acıların peşine
Şimdi talan edilmiş günlerin ortasında
İnatla bekliyoruz sesimizi bir gün göğe işleyecek olan kırlangıç sağnağını
O zaman ne nöbetçi kalacak ne dar kapı
Limon ağaçlarının arasında bir yol
Bize yeniden duyumsatacak
Bu güzelim memlekette kardeşliğin şarkısını
Yitirdiklerimizi anıyoruz.
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