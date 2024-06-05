Konya'da korkunç olay: İki kız kardeş birkaç saat arayla intihar etti!

Yayınlanma: 05.06.2024 - 14:27

Güncelleme: 05.06.2024 - 14:27

Olay, saat 10.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Eyüp Sultan Caddesinde bir apartmanın bahçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bahçede bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerin yaptığı kontrolde Şerife Bedel (30) isimli kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Bedel’in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

4 SAAT ARAYLA İNTİHAR ETMİŞLER

Öte yandan, Şerif Bedel’in kız kareşi Gül Bedel’in de olaydan yaklaşık 4 saat önce merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesinde bulunan evinde ilaç içerek intihar ettiği öğrenildi.