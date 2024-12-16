Konya'da mantar zehirlenmesi: 5 kişi hastanelik oldu
Konya’nın Beyşehir ilçesinde yedikleri mantardan zehirlendikleri şüphesi ile 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Şamlar Mahallesi’nde dağlık alanda ava giden M.O.K., yediği mantardan zehirlendiği şüphesiyle Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Beytepe Mahallesi’nde de aynı aileden 4 kişinin yedikleri gıdadan rahatsızlandığı ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
5 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Yedikleri mantardan zehirlendikleri şüphesiyle Y.Ö., A.Ö., N.Ö. ve B.G.Ö., Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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