Konya'da mantar zehirlenmesi: 5 kişi hastanelik oldu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde yedikleri mantardan zehirlendikleri şüphesi ile 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Konya'da mantar zehirlenmesi: 5 kişi hastanelik oldu
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İHA
Yayınlanma: 16.12.2024 - 09:20

Edinilen bilgiye göre, Şamlar Mahallesi’nde dağlık alanda ava giden M.O.K., yediği mantardan zehirlendiği şüphesiyle Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Beytepe Mahallesi’nde de aynı aileden 4 kişinin yedikleri gıdadan rahatsızlandığı ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Yedikleri mantardan zehirlendikleri şüphesiyle Y.Ö., A.Ö., N.Ö. ve B.G.Ö., Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


Etiketler: #konya

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