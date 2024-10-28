Konya'da mezarlıkta uyuşturucu satan zanlı tutuklandı

Konya'nın Kulu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Konya'da mezarlıkta uyuşturucu satan zanlı tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 28.10.2024 - 11:05

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önceden suç kaydı olan ve takip edilen C.K'yi Camikebir Mahallesi'nde bir mezarlıkta R.Ç'ye uyuşturucu satarken suçüstü yakaladı.

Şüphelilerden C.K'nin üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ile 4 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılardan R.Ç. serbest bırakılırken, C.K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


Etiketler: #konya #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu

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