Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 6 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında dün düzenlenen operasyonunda yakalanan 6 şüphelinin Emniyet'teki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Dün ekiplerce belirlenen 3 adrese düzenlenen operasyonda 28 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, 6 zanlı gözaltına alınmıştı.
Etiketler: #Şanlıurfa
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