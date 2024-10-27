Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 6 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 6 zanlı tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 27.10.2024 - 12:57

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında dün düzenlenen operasyonunda yakalanan 6 şüphelinin Emniyet'teki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Dün ekiplerce belirlenen 3 adrese düzenlenen operasyonda 28 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, 6 zanlı gözaltına alınmıştı.


Etiketler: #Şanlıurfa

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