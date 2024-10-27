Midesinden yaklaşık 1 kilo uyuşturucu çıktı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, midesinden 88 kapsül afyon sakızı çıkan A.G. ve bir diğer şüpheli A.A. gözaltına alındı. Narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda toplamda 974,52 gram afyon sakızı ele geçirildi. İki kişi, 'uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla tutuklandı.

Midesinden yaklaşık 1 kilo uyuşturucu çıktı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2024 - 11:38

Kayseri'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı. Şüphelilerden birinin midesinden 88 kapsül halinde 974,52 gram afyon sakızı çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen A.G. (36) ve A.A.’yı (34) yakaladı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 2,7 gram uyuşturucu ve 76 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.G.'nin röntgen ve tomografi çekimlerinde midesinde uyuşturucu tespit edildi. Yapılan ameliyat ile şüphelinin midesinden 88 kapsül halinde toplam 974,52 gram afyon sakızı çıkarıldı. Şüphelinin taburcu edilmesinin ardından 2 kişi 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.


Etiketler: #Kayseri #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu

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