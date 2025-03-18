Konya'da minibüs, TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var!
Karatay ilçesinde TIR’a çarpan minibüsteki 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, TIR şoförü de gözaltına alındı.
Konya'nın merkez Karatay ilçesinde Okyar ve Saadet caddelerinin kesiştiği kavşakta feci bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Talip Darak yönetimindeki minibüs, Fatih Furkan Y. idaresindeki TIR’a yandan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Talip Darak yaşamını yitirdi, araçtaki 5 kişi ise yaralandı.
TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Darak’ın cansız bedeni de yapılan inceleme sonrası otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Polis, TIR şoförü Fatih Furkan Y.’yi gözaltına alırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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