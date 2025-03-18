Samsun'da feci kaza... Beton mikseriyle sürücü kursu aracı çarpıştı: Yaralılar var!

Yayınlanma: 18.03.2025 - 14:16

Güncelleme: 18.03.2025 - 14:16

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Toybelen Mahallesi'nde 1207 Sokak'ta, aday sürücü C.T.'nin kullandığı sürücü kursu eğitim aracı ile M.T. idaresindeki beton mikseri çarpıştı.

Kazada C.T., otomobilde bulunan eğitmen İ.A. ile bir kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.