İstanbul'da feci kaza... Kıraathaneye daldı: 6 yaralı!
İstanbul Bayrampaşa’da çarpışan iki otomobilden biri savrularak kıraathaneye daldı. Kazada 6 kişi yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı.
Kaza dün akşam saatlerinde Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Kamil Caddesinde meydana geldi.
İddiaya göre Ertuğrul Veysel Şeker idaresindeki otomobil ile farklı sokaktan gelen çıkan Muhammed Yiğit idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
KIRAATHANEYE DALDI
Çarpışmanın etkisiyle Ertuğrul Veysel Şeker kontrolündeki otomobil, kıraathaneye daldı. Kazada iki sürücü ve kıraathanede oturan 4 kişi yaralandı.
6 KİŞİ YARALANDI
Kazanın olduğunu gören yurttaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşırken, 6 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ile ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokak ağzında çarpışan iki otomobilden birinin kıraathaneye daldığı görülüyor.
Etiketler: #bayrampaşa #trafik kazası #kıraathane
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