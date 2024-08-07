Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda kamyonete arkadan çarpan motosiklet sürücüsü öldü
Küçükçekmece TEM Otoyolunda emniyet şeridindeki kamyonete arkadan çarpan motosiklet sürücüsü öldü. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde bir şerit trafiğe kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza, TEM Otoyolu Halkalı mevkii Ankara istikametinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre Yılmaz Mucu idaresindeki 41 YK 524 plakalı kamyonetin motor arıza ışığı yanınca, aracını Halkalı mevkiinde emniyet şeridinde durdurdu.
Şoför, arızayı tespit etmeye çalıştığı sırada Ersin K.'nın kullandığı motosiklet emniyet şeridindeki kamyonete arkadan çarptı ve motosiklet kamyonete saplandı. Kazayı görenler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü 31 yaşındaki Ersin K.nın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapanırken Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Cenaze ambulans ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar emniyet otoparkına çekildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Meyve suyunu iade etti, 315 milyon dolar kazandı!
- Ebrar Karakurt’tan AKP trolüne: ‘Kim bu lavuk?'
- CHP'den ilk yanıt geldi!
- Hamas'ın yeni lideri belli oldu!
- Instagram ne zaman açılacak?
- Çocuğun yakınları da silahla saldırdı!
- 'Arkadaşları burada misafir edersek...'
- Bakan Uraloğlu'ndan yeni açıklama
- Filenin Sultanları olimpiyatlarda yarı finalde!
- MEB'den yaz tatili kararı!