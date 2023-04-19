Konya'da ormanlık alanda yangın!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 14:26

Güncelleme: 19.04.2023 - 14:43

Konya'nın Seydişehir-Antalya karayolu Ağaçtepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Şiddetli lodos nedeniyle büyüyen yangın yayılmaya başladı.

Ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arasözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.