Konya'da ormanlık alanda yangın!

Konya’nın Seydişehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın şiddetli lodos nedeniyle yayılmaya başladı. Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arasöz ve itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı.

İHA
Yayınlanma: 19.04.2023 - 14:26
Konya'da ormanlık alanda yangın!
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Konya'nın Seydişehir-Antalya karayolu Ağaçtepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Şiddetli lodos nedeniyle büyüyen yangın yayılmaya başladı.

Ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arasözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.


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