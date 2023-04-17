Geri dönüşüm tesisinde yangın paniği!

Yayınlanma: 17.04.2023 - 14:50

Güncelleme: 17.04.2023 - 14:51

Yunusemre ilçesi Manisa Organize Sanayi Bölgesi 2'nci kısımdaki bir katı atık geri dönüşüm tesisinde saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Bahçede istiflenen kartonların tutuşması ile başlayan yangına; 13 itfaiye aracı ve 2 su tankeri ile müdahale edildi.

1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla alevler kontrol altına alındı. 100 ton kartonun küle döndüğü yangında, soğutma işlemleri sürüyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.