Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın paniği!
Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.
Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçesi sınırları içindeki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.
RÜZGÂRIN ETKİSİYLE YAYILDI
Sazlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgârın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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