Konya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Konya'nın Kulu ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Rabiye Dönmez (66) hayatını kaybetti.

Konya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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DHA
Yayınlanma: 04.11.2024 - 15:17

Kaza, saat 13.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Konya-Ankara karayolunda meydana geldi.

Yolun karşısına geçmek isteyen Rabiye Dönmez’e, Erdal Ö.'nün (50) kullandığı 06 DOZ 01 plakalı otomobil çarptı.

Yere savrulan Dönmez, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dönmez, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Sürücü Erdal Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #konya #otomobil #yaya

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