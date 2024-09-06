Konya'da polislere silahlı saldırı! Dehşet anları kameraya yansıdı...

Konya’da hırsızlık şüphelisi olarak değerlendirilen 2 kişinin polis memurlarına ateş açarak kaçtığı anlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 06.09.2024 - 09:15
Konya'da polislere silahlı saldırı! Dehşet anları kameraya yansıdı...
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Merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Fırat Caddesi'nde dün saat 16.30 sıralarında, hırsızlık şüphelisi olarak değerlendirilen 06 DZ 6051 plakalı hafif ticari araç trafik ışıklarında durunca arkadan gelen polis ekibi şüphelileri yakalamak istedi.

İKİ POLİS YARALANDI

Bu sırada araçtaki şüpheliler Özcan Cihanbeyi ve Mustafa Samit polis ekiplerine ateş açarak kaçtı. Olayda polis memuru S.Ü. ve B.K. yaralandı.

Şüpheliler Özcan Cihanbeyi ve Mustafa Samit ise çevreyi ablukaya alan ve sıkı denetimler yapan polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay anı ise KGYS kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüpheli aracın yanına gelen polis memurlarına ateş edilmesi ve şüphelilerin kaçması yer alıyor.


Etiketler: #polis #Polis memuru

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