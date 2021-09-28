Konya'da rahatsızlanan bebek hastanede hayatını kaybetti
Konya'nın Beyşehir ilçesinde rahatsızlanan iki aylık erkek bebek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Hacıarmağan Mahallesi'nde ikamet eden aile, nefes alamadığını fark ettikleri iki aylık bebekleri F.K'yi Beyşehir Devlet Hastanesine götürdü.
Hastanede bebeğin kalbinin durduğu anlaşılınca, sağlık ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren kalp masajı yapıldı.
Ancak F.K müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bebeğin boğazına kusmuk kaçmış olabileceği iddia edildi.
F.K'nin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.
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