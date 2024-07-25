Konya'da sağanak caddeleri göle çevirdi
Konya'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı alt geçitler suyla doldu. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir motosikletli otomobile çarparak yaralandı.
Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla yaklaşık 2 saat süren sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve alt geçitlerde su birikintileri oluşurken, araç sürücüleri güçlükle ilerledi, birçok araç suda mahsur kaldı. Belediye ekipleri ise gelen ihbarlar üzerine belirtilen adreslere gidip müdahalede bulundu.
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