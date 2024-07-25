Konya'da sağanak caddeleri göle çevirdi

Konya'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı alt geçitler suyla doldu. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir motosikletli otomobile çarparak yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2024 - 12:47
Abone Ol google-news

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla yaklaşık 2 saat süren sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve alt geçitlerde su birikintileri oluşurken, araç sürücüleri güçlükle ilerledi, birçok araç suda mahsur kaldı. Belediye ekipleri ise gelen ihbarlar üzerine belirtilen adreslere gidip müdahalede bulundu.

 


sağanak haberleri Kuvvetli yağış haberleri sağanak yağış haberleri yağış haberleri şiddetli yağış haberleri konya haberleri

İlgili Haberler

İzmir'de 'elektrik akımı' faciasına ilişkin yeni gelişme: Gözaltı sayısı 31'e yükseldi

İzmir'de 'elektrik akımı' faciasına ilişkin yeni gelişme: Gözaltı sayısı 31'e yükseldi
Samsun için 'gök gürültülü sağanak' uyarısı!

Samsun için 'gök gürültülü sağanak' uyarısı!
Doğu Karadeniz için 'kuvvetli sağanak' uyarısı

Doğu Karadeniz için 'kuvvetli sağanak' uyarısı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler