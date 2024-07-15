Doğu Karadeniz için 'kuvvetli sağanak' uyarısı
Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, gelecek 2 saatlik periyotta Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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