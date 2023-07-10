Konya'da şap alarmı: Hayvan pazarı kapatıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarı kapatıldı.

İHA
Yayınlanma: 10.07.2023 - 15:55
Konya'da şap alarmı: Hayvan pazarı kapatıldı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde görüldüğü belirtilen şap hastalığı nedeniyle Beyşehir Kapalı Hayvan Pazarı’nın önlem amacıyla kapatıldı.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, bölgede görülen şap hastalığı nedeniyle Sadıkhacı, Emen, Sevindik, Sarıköy ve Üçpınar Mahallelerindeki tüm hayvan hareketliliğinin yasaklandığı belirtildi.

"HAYVAN PAZARI KAPATILMIŞTIR"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hastalık sönüşüne kadar Beyşehir hayvan pazarı kapatılmıştır. İdari ve fenni tedbirlere uymayanlara 42 bin 159 liralık idari para cezası uygulanacak olup, vatandaşlarımızın konu hakkında duyarlı olmaları rica olunur."


Hayvan Pazarı hayvan şap hastalığı

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