Konya'da şiddetli sağanak etkili oldu: Ev, işyeri ve tarım alanlarını su bastı
Konya'da meydana gelen şiddetli sağanak Beyşehir, Karapınar ve Hüyük ilçelerinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşanırken tarım alanları ile meyve ağaçları zarar gördü.
Beyşehir ilçesinde üç gündür aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle ilçe merkezinin yanı sıra bazı dış mahallelerde de olumsuzluklar görüldü.
İlçeye bağlı Bayavşar Mahallesi'ndeki mermer, av tüfeği, kapı, mobilya ve tekstil gibi farklı sektörlere ait çok sayıda fabrikanın bulunduğu Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde su birikintileri oluştu.
MAHSUR KALAN ARAÇLAR SUDAN ÇIKARILDI
Bölgede mahsur kalan araçlar, çağrılan iş makineleri ile sudan çıkarıldı. Yağışlar, sanayi bölgesindeki bazı fabrikalarda ise su baskınlarına yol açtı.
Karapınar ilçesinde de Konya-Adana yolu üzerindeki bazı hayvancılık işletmelerinde su baskınları meydana geldi.
TARIM ALANLARI ZARAR GÖRDÜ
Hüyük ilçesinde ise sağanak ve dolu nedeniyle tarım alanları ile meyve ağaçları zarar gördü. Yağışlardan etkilenen bölgelerde, ilçe belediyeleri tarafından çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.
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