Konya'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Konya’da sulama kanalının kenarında erkek cesedi bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası ceset otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 11.07.2024 - 11:36
Konya'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
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Konya merkez Meram ilçesi Batı Hadimi Mahallesi Ülfet Sokak üzerinde saat 09.30 sıralarında bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinden geçen sulama kanalının kenarında göğsünden vurulmuş ve hareketsiz 1 kişinin yattığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde isminin Abidin Ç. olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin ilk yaptığı incelemede hayatını kaybeden şahsın yanından 1 adet tabanca buldu. Yapılan inceleme sonrası Abidin Ç., otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.


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