Tarsus’ta sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Yayınlanma: 11.07.2024 - 08:51

Güncelleme: 11.07.2024 - 08:51

Olay, Mersin Tarsus’a bağlı Karaçerçili Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre sulama kanalında erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kanaldaki cesedin M.A.’ya (53) ait olduğunu belirledi. Ceset, bulunduğu yerden çıkartıldı.

Olayla ilgili olarak jandarma ekiplerinin çalışması devam ediyor.