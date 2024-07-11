Tarsus’ta sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Mersin’in Tarsus ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.
Olay, Mersin Tarsus’a bağlı Karaçerçili Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre sulama kanalında erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kanaldaki cesedin M.A.’ya (53) ait olduğunu belirledi. Ceset, bulunduğu yerden çıkartıldı.
Olayla ilgili olarak jandarma ekiplerinin çalışması devam ediyor.
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