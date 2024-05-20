Konya'da şüpheli ölüm: 4. kat penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti

Konya’da psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen 40 yaşındaki kadın, 7 katlı binanın 4’üncü katındaki evlerinin penceresinden beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 20.05.2024 - 16:17
Konya'da şüpheli ölüm: 4. kat penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Demiryolu Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir apartmanda, saat 14.45 sıralarında, binanın 4. katında ailesiyle birlikte yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen 40 yaşındaki Nazlı Akdoğan, pencereden henüz belirlenemeyen bir nedenle beton zemine düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Nazlı Akdoğan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı.

Yapılan incelemenin ardından Nazlı Akdoğan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.


konya haberleri Konya şehir hastanesi haberleri psikoloji haberleri

İlgili Haberler

Konya'daki cinayetin nedeni belli oldu!

Konya'daki cinayetin nedeni belli oldu!
Konyaspor, düşme yarışında derin bir nefes aldı

Konyaspor, düşme yarışında derin bir nefes aldı
Konya'da hasat erken başladı! Organik ve yüksek aromalı: Fiyatı üreticiyi memnun etmedi...

Konya'da hasat erken başladı! Organik ve yüksek aromalı: Fiyatı üreticiyi memnun etmedi...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji açıkladı: 19 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 19 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Yumurtadan çıkan angut yavruları sulak alanda görüntülendi

Yumurtadan çıkan angut yavruları sulak alanda görüntülendi
Özgür Özel 31 Mart gecesi üzüldüğü iki şehri açıkladı: 'Siz sevinirken ben kahroluyordum'

Özgür Özel 31 Mart gecesi üzüldüğü iki şehri açıkladı: 'Siz sevinirken ben kahroluyordum'
İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı istendi

İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı istendi
İstanbul Valiliği duyurdu: Polise ateş açan kişi öldü

İstanbul Valiliği duyurdu: Polise ateş açan kişi öldü
Tarihin ve sanatın büyüleyici buluşması… Göreme Açık Hava Müzesi

Tarihin ve sanatın büyüleyici buluşması… Göreme Açık Hava Müzesi
Tokat’ta patlamada yeni ayrıntılar: Sandıktan patlayıcı çıktı!

Tokat’ta patlamada yeni ayrıntılar: Sandıktan patlayıcı çıktı!
Cilt bakım cihazıylarıyla 100 milyonluk kaçakçılık

Cilt bakım cihazıylarıyla 100 milyonluk kaçakçılık