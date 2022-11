Hayvanseverler Konya'daki katliamı protesto etmek için Beşiktaş'ta buluştu

26 Kasım 2022 Cumartesi, 19:54

AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak katletmesine dair görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Bunun üzerine sosyal medya üzerinden çağrıda bulunan hayvanseverler, Beşiktaş İskelesi'nde toplanarak Hayvan Barınağı'ndaki hayvanlara yönelik şiddete tepki gösterdi.

Bir araya gelen onlarca yurttaş ellerindeki 'Cehennem barınağı istemiyoruz', 'Onlar sahipsiz değil' yazılı dövizlerle slogan attı.

Hayvanseverler adına basın açıklaması yapan Emre Akkuş, "Katliamı kabul etmiyoruz. Çözüm açıktır. Devlet tüm mekanizmalarıyla olması gerektiği gibi çalışacak, popülasyon kontrolü ve diğer her konuyla ilgili geçici bakım evlerinin hepsi kontrol altına alınacaktır. Hemen her açıklama yetersiz gerçeklerden uzak ve vicdanları kanatan açıklamalardır. Ortaya çıkan son olayların ışığında verilen hiçbir sözün tutulmadığı, kuralların, yasanın uygulanmadığını bir kez daha gördük. Biz bu vicdansızlığa asla izin vermeyeceğiz. Her canlının yaşam hakkı kutsaldır. İnsan, hayvan ayrımıyla değil, var olmak denilen yaşam hakkı için sonuna kadar çalışacağız" dedi.

"BARINAKLARDA GÖNÜLLÜLER ÇALIŞSIN"

Oyuncu ve hayvan hakları aktivisti Tuna Arman ise "Arkadaşlarımız Konya'dalar. Olay olduğu andan itibaren Türkiye'nin birçok şehrinden gidebilenler gitti. Maalesef Konya'ya girişler engellendi. Şehirlerden, otobüslerin çıkması engellendi. Biz terörist değiliz, vicdan sahibi insanlarız. Arkadaşlarımız sadece o hayvanların durumunu görmek, kötü olanları alıp şehirlerine getirmek istiyorlar. Biz uzlaşmak istiyoruz. Hukukçularımız orada, STK'larımız orada ve birçok gönüllü arkadaşımız orada. Derdimiz uzlaşmak, o hayvanların durumunu görmek, kötü olanları alabilmek. Ama maalesef bizler içeri alınmıyoruz. Arkadaşlarımız kapıda bekletiliyor. Biz sadece yaşam hakkını savunuyoruz ve barınaklarda gönüllülerin çalışmasını istiyoruz. Bir çözüm bulmamız gerekiyor. Maalesef barınaklarda, sürülmüş işçiler çalışıyor. Kötü bir şey yapmış ve sürülünce oraya gitmiş... Yani barınak sonuçta bir hapishane" diye konuştu.

"BU DEVİRDE KUDUZDAN ÖLEN ÇOCUĞUN CEZASI HAYVANA KESİLİYOR"

Arman, "Hep hayvanlarda suç buluyoruz. Oysa onlar gidip aşılarını yaptıramazlar. Kendi kendilerini kısırlaştıramazlar. Bu devirde kuduzdan ölen çocuğun cezası hayvana kesiliyor. O hayvanı araziye, ormana atarsanız, yaban hayvanıyla yaşarsa zaten her türlü hastalığı kapar. Yani yerel yönetimlerin aşılamalarını, kısırlaştırmalarını doyurmalarını, sorumluluklarını yapmaları gerekiyor" dedi.

"ORADA ÖLÜLERİMİZ VAR, KEPÇELERLE GÖMÜLÜYORLAR"

Arman, "Dün gece oraya kepçeler, büyük dozerler girdi. Arkadaşlarımız sabaha kadar canlı yayın yaptılar. Neden bir barınağa kepçe girer? Biz burada hepimiz onu çok iyi biliyoruz. Yani o ölüleri saklamaktan başka bir şey değil. O barınak zaten mükemmelse orada bir tamirat, tadilat yapılmıyor gece yarısı. Orada ölülerimiz var belli ki. Kepçelerle gömülüyorlar. Bize muhtaçlar. Allah'ın yaratıp bize emanet ettiği canlar. Ben insan olmaktan utanıyorum. Gerçekten bir hayvanın yüzüne bakamıyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeği katlettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye neden olmuştu. Görüntülerini yayınlanmasından sonra gözaltına alınan 2 kişi tutuklanmıştı.

Yaşanan olayla ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama gelmişti. Belediye katliamla ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Nevzat D.’nin yanı sıra merkezin veteriner hekimi Seyit D.'nin görevden alındığını açıklamıştı.

ÖRNEK GÖSTERMİŞTİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki Endonezya ziyareti dönüşünde uçakta yaptığı açıklamada, “Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklardır” diyerek Konya Büyükşehir Belediyesi’nin sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını, 'örnek' olarak göstermişti.