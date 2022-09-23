Yer: Antalya... Ölen işçinin cenazesi kalkmadan işe devam ettiler

23 Eylül 2022 Cuma, 09:05

Kepez'de bir beton firmasında çalışan Nusurettin Akçay, beton mikserinin direksiyonunda kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan mikser, park halindeki 3 araca çarptıktan sonra durabildi.

Akçay'ın çarptığı araçlardan birinin sahibi İsa Kılıç, kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kılıç, sağlık ekipleri olay yerine ulaşana kadar Akçay'a ilk yardım müdahalesi yaptı. Ancak ekipler, Akçay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

BETON HARCI BAŞKA ARACA AKTARILDI

Ölen işçi Akçay'ın cansız bedeni kamyonun yanındayken, mikserdeki beton harcı başka bir araca aktarıldı.

İlk incelemenin ardından Nusurettin Akçay'ın cenazesi de Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.