CHP lideri Kılıçdaroğlu, İzmir’de geri dönüşüm işçilerine seslendi: '5’li çetenin adamı değilim'

26 Eylül 2022 Pazartesi, 08:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün ambalaj atıklarını ayrıştırmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzDoğa AŞ tarafından kurulan “İzDönüşüm Tesisi”nin açılışını yaptı. Burada yaptığı konuşmada sokakta çalışan dönüşüm işçilerine seslenen Kılıçdaroğlu, yaşadıkları zorlukları bildiğini ve onlara sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

"SİZİN YANINIZDAYIM"

Atıkların ekonomiye kazandırılmasının büyük önem taşıdığını belirten Kılıçdaroğlu, sosyal devlet vurgusu yaparak şunları söyledi. “Dışarıya çöp diye attığımız, kullanmadığımız pek çok şeyin aslında bir servet olduğunu artık bütün dünya biliyor. Bu serveti yeniden ekonomiye kazandırırken insan unsurunun göz ardı edilmemesi lazım. Ben 5’li çetelerin, lordların, baronların adamı değilim. Ben sizin yanınızdayım, alın teri dökenlerin, çalışanın yanındayım. Herkesin karnı doyarsa huzur gelir bu ülkeye. Herkesin karnının doymadığı, fakirin ezildiği bir düzeni asla kabul etmiyorum.” Kılıçdaroğlu, daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Gaziemir’de yürüttüğü 4 bin 800 konutluk Aktepe- Emrez Kentsel Dönüşüm Projesi’nin temel atma törenine katıldı. CHP’li belediyelerin engellenmek istendiğini de dile getiren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Belediye başkanlarımız iş yapmasınlar diye engel çıkarıyoryar. Belediye başkanları arkadaşlarımıza söyledim. Asla ve asla mazeret üretmeyeceksiniz. Onların yapmadığını belediye başkanlarımız yapıyor. AK Partili vatandaşların yaşadığı yerlerde büyük sıkıntılar var. Göreceksiniz, iktidarı aldığımızda tüm vatandaşların sorularına kilitlenip, o sorunları çözeceğiz. Belediye başkanlarımız burada tapuda bazı sorunların yaşandığını, Hazine ile vatandaş tapuları arasında farklılıklar olduğunu dile getirdi... İnşallah bu sorunu da çözeceğiz.”

35 MiLYONLİRALIK YATIRIM

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de amaçlarının “doğayla uyumlu bir şehir oluşturmak” olduğunu belirtti. Soyer, “35 milyon lira yatırımla açılışını yaptığımız bu tesis, atıkların geri dönüşümünü sağlayacak. İzmir’de ‘çöp’ kavramına son veriyoruz. Atığı ekonomiye kazandıracağız. Ayrıştırma işlemini gerçekleştirecek iş gücünü sağlamak amacıyla, sokak toplayıcısı kardeşlerimizi istihdam etmeye başladık” diye konuştu.