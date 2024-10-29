Konya’da tur otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti

Konya’nın Beyşehir ilçesinde tur otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya’da tur otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 29.10.2024 - 16:13

Kaza, Beyşehir-Antalya Kara yolu Adaköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir yönüne seyir halinde olan tur otobüsü yola çıkan Selamet Sarışen’e (57) çarptı. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi tarafından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Sarışen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.


Etiketler: #konya #Tur otobüsü

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