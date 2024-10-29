Konya’da tur otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti
Konya’nın Beyşehir ilçesinde tur otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, Beyşehir-Antalya Kara yolu Adaköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Beyşehir yönüne seyir halinde olan tur otobüsü yola çıkan Selamet Sarışen’e (57) çarptı. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi tarafından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Sarışen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Etiketler: #konya #Tur otobüsü
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