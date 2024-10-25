Afyonkarahisar'daki Japon tur otobüsü kazasından acı haber: 84 yaşındaki turist kurtarılamadı
Afyonkarahisar’da 17 Ekim’de yaşanan Japon turistleri taşıyan tur otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 84 yaşındaki Tabei Kiyoshi’ni isimli Japon turist tedavi gördüğü hastanede iç kanamaya bağlı olarak hayatını kaybetti.
A.Ş. (56) idaresindeki 34 HH 1451 plakalı tur otobüsünün, 17 Ekim’de Çay-Şuhut kara yolu Demirbel mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu 20’si Japon turist, 22 kişi yaralanmıştı.
ACI HABER GELDİ
Kazada ağır yaralanan ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Tabei Kiyoshi, (84) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tabei Kiyoshi’nin cenazesinin hastanedeki işlemlerinin ardından ülkesine gönderileceği öğrenildi. Tabei Kiyoshi’nin iç kanamaya bağlı olarak sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.
Etiketler: #afyonkarahisar #kaza
En Çok Okunan Haberler
-
- Kadın teröristin ilçe başkanlığı yaptığı ortaya çıktı!
- Bahar dizisinde erken veda
- Kadın teröristin de kimliği belli oldu!
- Metin Feyzioğlu'na dikkat çeken atama!
- O isim görevden alındı
- İşte Öcalan’ın Bahçeli hakkında söyledikleri
- Kayseri'deki son hekim de istifa etti
- TUSAŞ’a yapılan saldırı için dikkat çeken uyarı: Yazılı
- Kadını domuz bağıyla bağlayıp katlettiler!
- DEM Parti'den dikkat çeken 'Öcalan' açıklaması