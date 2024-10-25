Afyonkarahisar'daki Japon tur otobüsü kazasından acı haber: 84 yaşındaki turist kurtarılamadı

Afyonkarahisar’da 17 Ekim’de yaşanan Japon turistleri taşıyan tur otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 84 yaşındaki Tabei Kiyoshi’ni isimli Japon turist tedavi gördüğü hastanede iç kanamaya bağlı olarak hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'daki Japon tur otobüsü kazasından acı haber: 84 yaşındaki turist kurtarılamadı
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İHA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 13:21

A.Ş. (56) idaresindeki 34 HH 1451 plakalı tur otobüsünün, 17 Ekim’de Çay-Şuhut kara yolu Demirbel mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu 20’si Japon turist, 22 kişi yaralanmıştı.

ACI HABER GELDİ

Kazada ağır yaralanan ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Tabei Kiyoshi, (84) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tabei Kiyoshi’nin cenazesinin hastanedeki işlemlerinin ardından ülkesine gönderileceği öğrenildi. Tabei Kiyoshi’nin iç kanamaya bağlı olarak sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.


Etiketler: #afyonkarahisar #kaza

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