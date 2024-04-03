Konya’da kaçakçılık operasyonu: 14 gözaltı

Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, gümrük kaçağı binlerce tütün mamulü, tabanca ve kozmetik ürün ele geçirilirken, 14 şahıs gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 03.04.2024 - 11:56
Konya’da kaçakçılık operasyonu: 14 gözaltı
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Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Selçuklu, Karatay, Meram ve Ereğli ilçelerinde kaçak ürün üretimi ve satışı yapıldığı tespit edilen 9 iş yeri, 2 ev ve 3 depoda arama yapıldı.

Yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 594 bin adet boş makaron, 18 bin 250 paket doldurulmuş sigara, bin 200 paket gümrük kaçağı sigara, 365 paket içerisinde 124 kilogram nargile tütünü, 218 kilogram kıyılmış tütün, 18 adet sigara dolum, jelatinleme ve kompresör makinesi, 5 bin 950 adet tıbbi ürün ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerle ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı.

KOM ekiplerince Ereğli ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, arama yapılan bir tırın dorsesine gizlenmiş vaziyette 18 adet tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

KOM ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.


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