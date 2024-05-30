Konya'da uyuşturucu operasyonu!
Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.
İki aylık çalışma sonrası Değirmenci, Seyitharun, Pınarbaşı ve Ulukapı mahallelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda, Murat K, Aydın M, Mustafa K. ile Tayfun B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Murat K, Aydın M. ve Mustafa K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Tayfun B, ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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