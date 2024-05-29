Muğla'da uyuşturucu operasyonları: 13 tutuklama
Muğla Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Milas, Bodrum, Fethiye, Menteşe, Köyceğiz ve Dalaman ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonlarda ; 3 kilo 250 gram esrar, 20 gram kokain, 19 gram metamfetamin, 14 gram Skunk, 9 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.
14 şüpheli şahıs uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından bir şüpheli hakkında adli makamlarca adli kontrol kararı verilirken 13 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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