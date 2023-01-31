Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 20:54
Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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Akşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altunkalem Mahallesi 24 Ağustos Bulvarı'nda kavga ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şüpheliler B.Ç, M.Ö, M.S, O.P, A.Y, M.B. ve K.V'nin uyuşturucu meselesi yüzünden tartıştıkları belirlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüphelilerden B.Ç, M.Ö, M.S, O.P, A.Y. ve M.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, araç ve üzerlerinde bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerden A.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.B. ve M.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili K.V'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


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