Konya’da üzerine televizyon düşen çocuk öldü

Konya'nın Kulu ilçesinde üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.

AA
12 Kasım 2022 Cumartesi, 19:58
Konya’da üzerine televizyon düşen çocuk öldü
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Karşıyaka Mahallesi 138815 Sokak’taki evlerinde oyun oynayan Suriye uyruklu Fatma El Geryani’nin üzerine televizyon düştü.

O sırada mutfakta olduğu iddia edilen anne, odaya girdiğinde çocuğunu televizyonun altında görüp 112 ihbar hattına bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çocuğu ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırdı. Kurtarılamayan çocuğun cesedi, otopsi için morga götürüldü.


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