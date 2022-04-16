Konya'da üzerine televizyon düşen çocuk yaşamını yitirdi
Konya'nın Karatay ilçesinde, oyun oynarken üzerine televizyon düşen Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.
Konya'nın Karatay ilçesi Azerbaycan Sokak'taki evlerinde oyun oynayan Suriye uyruklu Meral el-Hıdır'ın (3) üzerine televizyon düştü.
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Çocuğun cesedi, Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
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