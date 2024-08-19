Konya'da uzman çavuş, kira anlaşmazlığı nedeniyle baba ve oğlunu öldürdü

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir uzman çavuş, aralarında kira anlaşmazlığı bulunan ev sahibi baba ile oğlunu silahla öldürdü.

AA
Yayınlanma: 19.08.2024 - 12:22
Konya'da uzman çavuş, kira anlaşmazlığı nedeniyle baba ve oğlunu öldürdü
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Uzman Çavuş E.K., Sanayi Sitesi'nde mobilya üretimi yapan ev sahibi Necati ve oğlu Yavuz Çınar'ın işyerine gitti.

Aralarında kira anlaşmazlığı bulunan taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

E.K, silahla baba ve oğlunu ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerince, Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Necati ile Yavuz Çınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

 

 


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