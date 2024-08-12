Manisa'da vahşet: 3 yavru kediyi fırça sapıyla öldürdü
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişi, evin bahçesinde bulunan 3 yavru kediyi fırça sapı ile öldürdü. Yavru kedileri öldüren şüpheli gözaltına alındı.
Olay Salihli'nin Sağlık Mahallesi Kurudere Caddesi'nde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, M.Ş. (55) evinin arka bahçesinde balkonun alt kısmında bulunan yavru kedileri fırça sapı ile vurarak öldürdü.
Yaşanan vahşeti cep telefonları ile kayıt altına alan yurttaşlar, durumu polise bildirdi.
Görüntüleri izleyen polis ekipleri, eve gelip yavru kedileri öldüren şüpheliyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan M.Ş'nin emniyetteki işlemlerin ardından Salihli Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.
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