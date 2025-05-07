Konya'da vahşet: Tartıştığı kişiyi kafasından taşla yaraladı! İlk ifadesi ortaya çıktı...
Konya’da iki kişi arasında çıkan tartışmada başına taşla vurulan şahıs yaralandı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Otogar yürüyüş yolunda dün gece saatlerinde, Tugay D. (47) ile Bayram T. (18) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Bayram T. eline geçirdiği taş ile Tugay D.’nin başına vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Beyhekim Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, Tugay D.’yi başından ağır yaralayan Bayram T. olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere Konya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Burada ilk ifadesi alınan Bayram T.’nin, "Bir anda tartıştık, sonra kafasına taşla vurdum" dediği öğrenildi. Bayram T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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