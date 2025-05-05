Konya'daki vahşette yeni gelişme... Husumetlisini sırtından vurmuştu: Tutuklandı!
Konya’da husumetlisini evinin önünde silahla sırtından vurarak kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Balgat Sokak üzerinde geçen cumartesi gece saatlerinde, Mustafa A.’ya (42) evine gireceği sırada S.A. tarafından ateş açıldı.
Kurşunların hedefi olan Mustafa A. sırtından vurularak ağır yaralandı. Yaralı, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayı gerçekleştiren şüpheli S.A. ise 16 BGD 433 plakalı otomobille kaçtı.
TUTUKLANDI
Çalışma başlatan polis ekipleri şüpheli S.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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