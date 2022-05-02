Konya'da yanan evin enkazında anne ile oğlunun cesedine ulaşıldı
Konya'nın Bozkır ilçesinde yangın nedeniyle göçen müstakil evin enkazında anne ile zihinsel engelli oğlunun cesedine ulaşıldı.
Dereköy Mahallesi'ndeki müstakil evde çıkan yangında soğutma çalışmaları tamamlandı. Yangın nedeniyle göçen evin enkazında ilk olarak zihinsel engelli olduğu öğrenilen Mehmet Ali'nin (35) ardından annesi Havva Yar Sırım'ın (75) cenazesine ulaşıldı.
Cenazeler, otopsi için Bozkır Devlet Hastanesine gönderildi.
NE OLMUŞTU?
Dereköy Mahallesi'nde dün ekmek tandırından çıkan alevlerin kısa sürede Havva Yar Sırım'ın yaşadığı evi sarması nedeniyle yangın çıkmıştı.
İtfaiye ekiplerince yangının söndürülmesinin ardından çatısı çöken evde anne ile oğlunun olabileceği ihtimali üzerine arama çalışması başlatılmıştı.
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