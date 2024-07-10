Konya'da yangın faciası: Anne ve oğlu hayatını kaybetti
Konya'nın Kulu ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Karacadağ Mahallesi'nde Enes (42) ve annesi Ayşe Yıldırım'ın (80) yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede, Enes Yıldırım ve annesinin cansız bedenlerine ulaşıldı.
İncelemenin ardından cenazeler, morga kaldırıldı.
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