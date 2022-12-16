Konya'da yol kenarında erkek cesedi bulundu

16 Aralık 2022 Cuma, 12:17

Konya'nın Ereğli ilçesi Boyacı Ali Mahallesi Mustafa Kurtoğlu Caddesi'nde bugün sabah saatlerinde, çevredekiler bir kişinin yol kenarında hareketsiz yattığını fark edip, polise haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, adının Mehmet Kılıç olduğu belirlenen kişinin öldüğü saptandı.

Cesedi Ereğli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılan Kılıç'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.