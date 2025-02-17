Konya'daki 'dünür' cinayetinde yeni gelişme: Baba ile oğlu tutuklandı
Konya’nın Çumra ilçesinde çıkan silahlı kavgada dünürlerini öldüren şüpheli ile oğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İzzetbey Mahallesi 72417. Sokak Semerkant Sitesi’nde cumartesi günü gelin M.Ü. eşi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle evi terk etti.
Daha sonra gelin, annesi ve dayısı ile adrese gelerek eşyalarını almak istedi. Bunun üzerine dünürler arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle damadın babası H.İ.Ü. (60) tabancayla dünürü olan gelininin annesi Şadiye Aydın ve gelinin dayısı Selahattin Boz’u vurdu.
TUTUKLANDILAR
Olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınan H.İ.Ü. ve oğlu emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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