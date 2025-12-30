'Kooperatif' soruşturmasında yeni gelişme: Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu hakkında tutuklama kararı!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne 'üye kişilerin zarara uğratıldıkları' ve 'kooperatif içinde de iç usulsüzlük yapıldığı' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında aralarında eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun yanı sıra kooperatifin yönetim kurulu başkanı, denetim kurulu üyeleri ve taşeron firma yetkililerinin de bulunduğu 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

11 kişi, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SOYER VE KAYA SEGBİS İLE BAĞLANDI

Savcılık, İZBETON üzerinden yürütülen “kooperatif” davasının tutuklu sanıkları eski İzmir Büyükşehir Beleye Başkanı Tunç Soyer ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da ifadesini istedi. Soyer ve Kaya SEGBİS ile bağlanarak ifade verdi.

7 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ!

S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Şenol Aslanoğlu, S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi Başkan Yardımcısı Dilek Coşkun, S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi Kurucu Üyesi ve İZSİAD Başkanı Hüseyin Cengiz, S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi Başkanvekili Burak Bakır, S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Elif Sürer, City Construction Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin ilk sahibi Erdal Şaroğlu, City Construction Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi İkinci Sahibi Yıldırım Kuruoğulları tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi.

4 KİŞİYE ADLİ KONTROL TALEBİ

Kooperatif Denetim Kurulu Üyesi Yılmaz Eroğlu, S.S İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi Denetim Kurulu Üyesi Anıl Demirci, S.S İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi Denetim Kurulu Üyesi Kemal Moroğlu ve Kurucu Üye Mustafa Balcı hakkında adli kontrol talep edildi.

Öte yandan gözaltına alınan kişiler dışında ifadesi 'şüpheli' sıfatıyla alınan ve tutuklukları devam eden Heval Savaş Kaya ile Tunç Soyer de tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

5 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Savcılık, S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Şenol Aslanoğlu, Kooperatif Başkanvekili Burak Bakır ve City Construction Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin ikinci sahibi Yıldırım Kuruoğulları hakkında tutuklama talep etti. Mahkeme, bu üç isim hakkında tutuklama kararı verdi.

Soruşturma kapsamında ayrıca, daha önce yine kooperatif davasının başka bir dosyası kapsamında tutuklu bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın bu dosya kapsamında da tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Kooperatif Başkan Yardımcısı Dilek Coşkun ile City Construction Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin ilk sahibi Erdal Şaroğlu hakkında ise adli kontrol uygulanmasına hükmedildi. Kooperatif Kurucu Üyesi Hüseyin Cengiz hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.