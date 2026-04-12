Kooperatiflerde KOOPBİS tartışması: ‘KOOPBİS cezaları ciddi risk oluşturuyor’

KOOPBİS kapsamında getirilen veri giriş zorunluluğu ve artan cezai yaptırımlar, kooperatiflerde yeni bir tartışma başlattı. Konuyu TBMM gündemine taşıyacağını belirten CHP Niğde milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Ömer Fethi Gürer, gazetemize değerlendirmelerde bulundu. Gürer, “Her bir işlem için 8 bin 600 TL, yönetim ve denetim kurulu başına ise 86 bin TL’ye kadar ceza uygulanabilmektedir” dedi.

Kooperatiflerin büyük bölümünün gönüllülük esasına göre çalıştığını vurgulayan Gürer, “Çoğu zaman giderlerini bile kendi imkânlarıyla karşılayan kooperatifler için bu cezalar ciddi bir risk oluşturmaktadır” diye konuştu.

Sarıgöl Üzüm Kooperatifi Başkanı ve Kooperatifçiler Platformu Yöneticisi Yusuf Tüfekçi de genel kurul süreçlerinin resmi kurumlar gözetiminde yürütüldüğünü hatırlattı. Tüfekçi, kooperatiflerin denetim ve şeffaflık ilkesine karşı olmadığını vurgulayarak cezai yaptırımların orantısız olduğunu savundu.

AB kooperatif uzmanı Erdem Ak ise yeterli eğitim ve donanım sağlanmadan getirilen yükümlülüklerin sahada sorun yaratabileceğine dikkat çekti. Ak, sürecin daha sağlıklı ilerleyebilmesi için cezai yaptırımlar kadar rehberlik ve eğitim mekanizmalarının da güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.