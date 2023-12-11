Kopan parçalar direğe zarar verdi: Elektrikler kesildi
Adıyaman'da kontrollü yıkım sırasında 5 katlı binadan kopan parçalar, elektrik direğine zarar verdi. Mahallede elektrik kesintisi yaşandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da, ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.
Ekipler, sabah saatlerinde Besni ilçesi Hasan Tütün Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın yıkımı için çalışma başlattı.
Kontrollü yıkım sırasında binadan parçalar, elektrik direğine zarar verdi.
Mahallede elektrik kesintisi yaşandı.
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