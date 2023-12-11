Kopan parçalar direğe zarar verdi: Elektrikler kesildi

Adıyaman'da kontrollü yıkım sırasında 5 katlı binadan kopan parçalar, elektrik direğine zarar verdi. Mahallede elektrik kesintisi yaşandı.

DHA
Yayınlanma: 11.12.2023 - 11:29
Kopan parçalar direğe zarar verdi: Elektrikler kesildi
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da, ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. 

Ekipler, sabah saatlerinde Besni ilçesi Hasan Tütün Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın yıkımı için çalışma başlattı. 

Kontrollü yıkım sırasında binadan parçalar, elektrik direğine zarar verdi. 

Mahallede elektrik kesintisi yaşandı.


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